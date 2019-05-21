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Zalim İstanbul'da şoke eden nikah sahnesi! Zalim İstanbul 8. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2019 02:22 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisi 8. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul son bölümde, Şeniz Ceren'e büyük bir oyun oynadı. Cenk ile evleneceğini düşünen Ceren, gelinliğini giyerek nikah masasına geldi. Ancak nikah masasında Cenk yerine Nedim'in olduğunu gören Ceren büyük şok yaşadı. Şeniz'in kendisini tehdit etmesi nedeniyle zor durumda kalan Ceren ise istemediği halde Nedim ile evlenmek zorunda kaldı. İşte Zalim İstanbul 8. son bölümde yaşananlar.

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 20 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Damla Karaçay'ın başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'da Şeniz'in oyunuyla Ceren ve Nedim karı-koca oldu.

Ceren, Cenk ile evleneceğini düşünerek çok mutludur. Gelinliğin içinde nikah masasının olduğu odaya girdiğinde şok olur. Nikah masasında Cenk yerine Nedim oturmaktadır. Şeniz, tuzağının işlemesinden dolayı çok mutludur. Ceren'i alarak başka bir odaya giden Şeniz olayın nasıl gerçekleşeceğini anlatır. Nedim ile evlenmezse başına neler geleceğini anlatır. Ceren göz yaşları içinde Şeniz'in tehditlerini dinler ve mecburen kabul eder. Nikah masasına döner ve imza atar. Ceren ve Nedim artık evlidir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ
20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 8. yeni bölümünde Şeniz'in, kurduğu plan tıkır tıkır işler. Ceren, olacaklardan habersiz Cenk ile evlenme hayalleri kurar. Giydiği gelinlikle odaya girdiğinde şok olur. Nikah masasında Nedim oturmaktadır. Ceren, her türlü itiraza karşın Şeniz'in tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kalır. İstemeye istemeye nikah masasına oturur. Ceren ve Nedim evlenir.

Seher, Cemre ve Cenk bu olaya yetişemez ve duruma engel olamazlar. Agah köşke gelip Ceren ve Cenk'i görünce çok şaşırır. Duruma anlam veremez. Şeniz'in DNA raporuyla olan açıklamaları sonrası evliliği kabullenmek zorunda kalır.

Ceren, evin hakimi gibi ailesine kök söktürür. Onları görmezden gelir. Annesini hizmetçi gibi kullanır. Seher ve Cemre yaşadıklarına şaşırsınlar mı, üzülsünler mi bilemezler.

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