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Zalim İstanbul dizisi bitti mi? Yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul final mi yapacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2020 02:00 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle çekimleri durdurulan Zalim İstanbul dizisi için Kanal D final kararı aldı. Peki Zalim İstanbul ne zaman bitecek? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Zalim İstanbul dizisi bitti mi? Yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul final mi yapacak?

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu.

Nisan ayında final yapacağı konuşulan Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümleri, koronavirüs salgını salgını hafifledikten sonra çekilecek. TV100’den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 4 bölüm daha sürecek. Dizi 4 bölüm daha yayınlanıp ardından final yapacak.

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