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Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi? Zaman Makinesi filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

03.06.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman Makinesi 1973 filmi bu akşam ekranlarda olacak. Filmde, zengin hayat yaşayan Tolga'nın 40 yıl geriye gitmesi ve yaşadıkları işleniyor. Peki Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi? Zaman Makinesi filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi? Zaman Makinesi filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Show TV kanallarında bu akşam yayınlanacak olan Zaman Makinesi 1973 filmi araştırılıyor. Seyirciler Zaman Makinesi filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Her şey Tolga'nın babasının ölümünden sonra başlar. Babasının bıraktığı arabaya binen Tolga kendisini 40 yıl geçmişte bulur. Peki Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi? Zaman Makinesi filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? ZAMAN MAKİNESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Adal yapımın yapımcılığını üstlendiği Zaman Makinesi 1973 filminin yönetmeni Aram Gülyüz'dür. Söz konusu film, Kemal Kenan Ergen tarafından kaleme alınmıştır. Türk yapımı komedi olan Zaman Makinesi 1973, 14 Mart 2014'te vizyona girmiştir.

Zaman Makinesi 1973 filmi Heybeliada'da çekildi. Tamirhane sahneleri ise Riva'da, plaj sahneleri Florya Menekşe Sahili'nde çekildi.

Zaman Makinesi 1973 filmi nerede çekildi? Zaman Makinesi filmi ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

ZAMAN MAKİNESİ 1973 FİLMİ KONUSU

Tolga zengin bir yaşam sürmektedir. Babası Ali Rıza ölür ve Tolga'ya sadece Anadol STC-16 bırakır. Durumun şaşkınlığını yaşayan Tolga'nın öfkeyi büyür. Sinirle arabayı kullanan Tolga bir anda göğe çıkar. Ardından plaja inen Tolga, arabayı tamirciye götürür.

Tolga'nın tarzı ve konuşmaları herkese garip gelir. Tamirci ile arabanın fiyatı konusunda sorun yaşayan Tolga, kendisini tamircinin yanında iş yaparken bulur. Tamircinin yanında çalışmaya başlayan Tolga, 1973 yılının yaz ayına geldiğini anlar. Zengin ve umursamaz bir hayat yalayan Tolga'nın gidecek evi bile yoktur artık. 40 sene öncesine gelmenin şaşkınlığını yaşayan Tolga, başına gelenlerden büyük ders alacaktır.

ZAMAN MAKİNESİ 1973 OYUNCU KADROSU

Gürgen Öz

Seda Bakan

Mustafa Uzunyılmaz

Gülhan Tekin

İrfan Kangı

Perihan Savaş

Sinan Bengier

Zihni Göktay

Ferdi Sancar

Esvet Şahin

Fatih Koyunoğlu

Birsu Demir

Can Bartu Aslan

Damla Cangül

Fehmi Dalsaldı

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Show TV
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