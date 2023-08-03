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Zamanı her şeyden önemli olanlar için hayat kurtarıcı hızlı şarj modelleri

01.08.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon, tablet ve saat gibi akıllı cihazlarınızdan bir an olsun ayrı kalmak istemiyorsanız sizi buraya alalım! Akıllı cihazlar sık kullanıldığı için sürekli şarj problemi yaşanabiliyor. Bu nedenle hem zamandan tasarruf edebileceğiniz hem işlerinizi yarıda bırakmanıza gerek kalmayacak hızlı şarj modellerini kullanmak hayat kurtarıcı olabiliyor. Haydi gelin, birbirinden kaliteli hızlı şarj modellerine bir göz atalım!

Zamanı her şeyden önemli olanlar için hayat kurtarıcı hızlı şarj modelleri

En çok ihtiyacınız olduğu anlarda sizleri priz başında beklemekten kurtaracak hızlı şarj ürünlerini henüz kullanmadıysanız onlarla mutlaka tanışmalısınız. Her ne kadar akıllı cihazlarla birlikte gelen güç adaptörleri olsa da bu ürünler çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Peki, dakikalarca ürünlerin şarj olmasını beklemek zorunda kalmayacağınız hızlı şarj modellerine birlikte göz atmaya ne dersiniz?

1. Uzun ömürlü maksimum güç: Spigen SteadiBoost 27 Watt Hızlı Şarj Cihazı

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Bitmek bilmeyen bildirimler, sosyal medya kullanımları gibi birçok etken; akıllı cihazların şarjlarını hızlı bir şekilde tüketiyor. Spigen SteadiBoost 27 Watt Hızlı Şarj Cihazı, USB desteğiyle iPhone cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj etmenize yardımcı oluyor. Her prize uyumlu, tek portlu ve 27 Watt çıkışlı USB duvar şarjı; sizi uzun süre priz başında beklemekten kurtarıyor.

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2. Tüm cihazlarla uyumlu: Anker PowerPort Atom III Slim 4 Çıkışlı 65 Watt Power Delivery Gan Hızlı Şarj Cihazı A2045

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Anker PowerPort Atom III Slim 4 Çıkışlı 65 Watt Power Delivery Gan Hızlı Şarj Cihazı A2045; PowerIQ 3.0 teknolojisi sayesinde tüm iOS ve Android cihazlarla uyumlu. Maksimum 65 Watt güce ulaşabilen ultra ince model, dört bağlantı noktasıyla dört farklı cihazı aynı anda şarj edebiliyor. 0,7 inçlik tasarımıyla kolayca taşınarak cihazlarınızı dilediğiniz yerde hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmenize yardımcı oluyor.

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3. Hızlı biten şarjlara hızlı çözüm: Mcdodo Açılı Naylon Örgülü Hızlı Şarj Cihazı

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Cihazları hızlıca şarj etmek için en hızlı çözümlerden biri, Mcdodo Açılı Naylon Örgülü Hızlı Şarj Cihazı. Model; L şeklindeki tasarımıyla oyun oynama, video izleme veya ofis işlerinizi kablo bükülme sorunu yaşamadan rahat bir şekilde halletmenize olanak tanıyor. Yalnızca Apple cihazlarla uyumlu ürün, yüksek akımlı çekirdeğiyle şarj süresini kısaltmakla kalmıyor şarj verimliliğini de artırıyor.

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4. Samsung cihazlarınızı ışık hızıyla şarj edin: Samsung EP-TA800N Cep Telefonu Şarj Aleti

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Samsung cihazlarınızla uyumlu Samsung EP-TA800N Cep Telefonu Şarj Aleti, 25 Watt’lık süper hızlı şarj gücüyle cihazınızı kısa sürede şarj ediyor. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen şarj cihazı, bu sayede çizilme veya darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Siz de her an size eşlik edebilecek kaliteli ve kullanışlı bir hızlı şarj cihazı arayışındaysanız severek kullanacağınız modele bir şans verebilirsiniz!

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5. Yarım saatte hızlı şarj: Hypergear 30 Watt USB-C Duvar Şarj Cihazı

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İki farklı girişe sahip Hypergear 30 Watt USB-C Duvar Şarj Cihazı’nı, Apple ve Android cihazlarınız için kullanabilirsiniz. Adaptör, USB-C üzerinden 30 Watt; USB-A üzerindense 12 Watt hızlı şarj olanağı tanıyor. Akıllı çip teknolojisi sayesinde akım, sıcaklık veya kısa devreye karşı güvenli kullanım sağlıyor. Kablosuz şarj özelliği taşıyan MagSafe ile de uyumlu olan ürün, çift girişiyle iki farklı cihazı aynı anda şarj edebiliyor.

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6. Aynı anda iki farklı cihazı şarj edin: Ugreen Nexode 100 Watt 2 Bağlantı Noktalı USB C PD Şarj Cihazı

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Son derece minimal ve modern tasarımıyla dikkat çeken Ugreen Nexode 100 Watt 2 Bağlantı Noktalı USB C PD Şarj Cihazı; iOS ve Android uyumlu cihazlarda kullanılabiliyor. 100 Watt gücündeki hızlı şarj cihazı, iki farklı girişiyle şarj sorunlarınızı ortadan kaldırıyor. Seyahatler için de harika bir seçenek olan cihaz, kullanıcılarına sunduğu GaN teknolojisiyle standart modellerden daha hızlı ve güçlü bir şarj etme deneyimi sunuyor.

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7. Severek kullanacağınız bir cihaz: Bix 65 Watt GaN 3 Bağlantı Noktalı Şarj Cihazı

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Bix 65 Watt GaN 3 Bağlantı Noktalı Şarj Cihazı; tablet, telefon, saat veya bilgisayarlarınızı maksimum performansla hızlı bir şekilde şarj eden modellerden bir diğeri. iOS ve Android uyumlu ürün, 65 Watt gücüyle akıllı cihazlarınızın 15 dakikada %50 oranına kadar şarj eder. Hafif ve ergonomik tasarımıyla kolay taşınan cihazın üç farklı girişi sayesinde aynı anda üç ürünü şarj ederek zaman tasarrufu yapabilirsiniz.

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8. Kablosuz şarj özellikli cihazlarınız için: Kdely Manyetik Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı

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MagSafe özelliği taşıyan android telefonlar, iPhone ve AirPods’larınız için rahat, her yere taşımaya uygun bir ürünle karşınızdayız: Kdely Manyetik Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı! 15 Watt gücündeki ürün, USB-C ve USB-A girişleri sayesinde birçok güç adaptörüyle uyumlu çalışıyor. Güçlü manyetik adsorpsiyon gücüyle titreşime karşı dayanıklılık gösterip sabit kalarak konforlu kullanımı da beraberinde sunuyor.

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9. Telefon, kulaklık ve saatiniz için en iyisi: Belkin 3'ü 1 Arada Kablosuz Şarj Cihazı

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Aradığınız tüm özellikleri bulabileceğiniz Belkin 3'ü 1 Arada Kablosuz Şarj Cihazı; iPhone, Apple Watch ve AirPodslarınız için 3’ü 1 arada çözüm sunuyor. iPhone telefonlar için 7,5; Apple Watch ve Airpodslar için 5 Watt gücündeki hızlı şarj özelliğiyle evden çıkmanız gereken en acil durumlarda bile âdeta hayat kurtarıyor. Ürünü metal olmayan plastik malzemeli, 3 milimetreye kadar telefon kılıflarıyla kullanarak cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

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10. Uzun yolculuklarda şarj sorunu yaşamaktan kurtaran: Philips USB Type-C PD 20 Watt Çift Portlu Araç İçi Mini Hızlı Şarj Cihazı

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Philips USB Type-C PD 20 Watt Çift Portlu Araç İçi Mini Hızlı Şarj Cihazı; USB-A ve Type-C bağlantı noktaları ile birçok cihazı şarj etmek için kullanılabilir. Aracınızın çakmaklığına takılan modelin Type-C girişi 20 Watt güç sağlarken USB-A girişi 18 Watt güç sunar. Şarj cihazı içinde yer alan akıllı çip ile akımı otomatik olarak algılayarak cihazlarınızı hızlıca şarj eder.

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