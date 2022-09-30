Zamanı önemli olup telefondan uzak kalmak istemeyenler için iPhone hızlı şarj modelleri

iPhone'unuzun olur olmadık zamanda biten bataryası sizi çileden mi çıkarıyor? Hızlı şarj cihazları sayesinde zamandan tasarruf ederek iPhone'unuzu kısa sürede şarj edebilirsiniz. Hem güvenilir hem kaliteli olan iPhone uyumlu hızlı şarj cihazlarını sizler için araştırdık. İşte detaylar!

1. Kompakt ve şık tasarım: Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı, tek portlu şarj adaptörü. Duvar prizleri için uygun olan ürün, USB-C lightning kablo ile çalıştırıldığı takdirde kısa sürede cep telefonunuzun şarj olmasını sağlar. Ergonomik tasarımı ve kolay taşınabilir özelliği ile kullananların beğenisini kazanır. Ürün, iPhone 8 ve üzeri modelleri hızlıca şarj eden en kaliteli cihazlar arasında bulunur.

2. Her yerde hızlı şarj imkânı: Zibo iPhone Şarj Aleti Apple 11/12/13/pro/pro Max Uyumlu 20W Şarj Aleti Hızlı Şarj Cihazı

Zibo iPhone Şarj Aleti Apple 11/12/13/pro/pro Max Uyumlu 20W Şarj Aleti Hızlı Şarj Cihazı; taşıması kolay hızlı şarj cihazlardan biri. Evde, iş yerinde veya seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz USB-C özellikli cihaz, lightning kablo ile kullanılır. 20 Watt güç üretmesi sayesinde standart ürünlere göre iPhone telefonları çok daha hızlı bir şekilde şarj eder.

3. Hem USB hem USB-C girişli: Baseus Compact QC 20W Şarj Cihazı Beyaz

Baseus Compact QC 20W Şarj Cihazı Beyaz, çift girişli olması ile rakiplerinden ayrılır. Toplamda 20 Watt güç üreten şarj cihazı, minimal tasarımıyla beğenilen ürünlerden biri. Günlük olarak kullanıma uygun olan ürün, iki adet şarj çıkışına sahip. Type-C ve USB girişleri sayesinde aynı anda hem iPhone hem Android telefonu şarj edebilir.

4. Hem kablo hem adaptör almak isteyenlere: Ttec iPhone Şarj Aleti (iPhone 13 - 12 - 11 - X-8-7-6) 2.1a Orjinal Hızlı Şarj Aleti

Ttec iPhone Şarj Aleti (iPhone 13 - 12 - 11 - X-8-7-6) 2.1a Orjinal Hızlı Şarj Aleti, tüm iPhone modelleriyle uyumlu şekilde çalışabilen şarj cihazları arasında yer alır. Bir metre uzunluğunda kablosuyla gelen ürün, kolay taşınabilir kompakt bir tasarıma sahip. Güvenli veri aktarımı ve akım korumalı şarj sistemiyle hem sizin güvenliğinizi hem cep telefonunuzun güvenliğini öncelikli tutar.

5. 33 Watt güç ile hızlı şarj imkânı: Mcdodo ch-0151 33W GaN Dual Port Hızlı Şarj Cihazı Usb-C Apple iPhone Uyumlu

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Mcdodo ch-0151 33W GaN Dual Port Hızlı Şarj Cihazı Usb-C Apple iPhone Uyumlu, 33 Watt güç üretmesi sayesinde ilgi görür. Benzer modellere oranla %50 daha küçük olarak tasarlandığı için fazla yer kaplamaz. Bu sayede seyahatlerde kolaylıkla taşınabilir. Aşırı seviyedeki güç, gerilim ve yüklenme sorunlarına karşı koruma teknolojileri sayesinde telefonunuzun güvenliğini sağlar.

6. iPhone 8 ve üzeri modellerle uyumlu: Anker PowerPort III Nano 20W USB-C Güç Adaptörü - Apple iPhone Hızlı Şarj Uyumlu

Anker PowerPort III Nano 20W USB-C Güç Adaptörü - Apple iPhone Hızlı Şarj Uyumlu, sağladığı güç sayesinde iPhone 11'i sadece 30 dakikada %53'e kadar şarj edebilir. Bu performansıyla orijinal şarj cihazından üç kat daha hızlı performans sunar. Kompakt tasarımlı şarj cihazı, bir adet AA pil ile aynı ağırlığa sahip.

7. Tüm iPhone modelleriyle uyumlu olan TANCELL Orjinal iPhone Hızlı Şarj Aleti 20w Adaptör+kablo

Bir adet lightning kablo ve adaptörden oluşan TANCELL Orjinal iPhone Hızlı Şarj Aleti 20w Adaptör+kablo, kullanıcıların bütün taleplerini karşılar. Tüm iPhone modelleriyle uyumlu olarak çalışır. Ürün, sağladığı 20 Watt güç ile iPhone telefonları hızlı bir şekilde şarj eder. Taşınabilir hafif yapısı ve kompakt tasarımı ile oldukça kullanışlı ürünler arasında bulunur.

8. Yeni nesil teknolojisiyle: Abra Apple iPhone 11 ve 12 İçin Hızlı Şarj Seti

Abra Apple iPhone 11 ve 12 İçin Hızlı Şarj Seti, toplamda 18 Watt enerji üreterek iPhone 11 ve iPhone 12 model telefonların hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlar. Kısa sürede yüksek enerji sağlayan ürün, yeni nesil Type-C çıkışına sahip. Hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Kaliteli malzeme ile üretilen ürün, yeni nesil teknolojisiyle yüksek performansta çalışır.

9. Araba kullanırken telefonunu hızlı şarj etmek isteyenlere: HİQONİC Type-c Usb Araç Çakmaklık 36w Pd Hızlı Şarj Soketi

Hızlı şarj teknolojisinin en çok gerektiği yerlerden biri, arabalar. iPhone'unuzun şarjının azaldığı anda kısa sürede telefonun bataryasını doldurmaya yarayan HİQONİC Type-c Usb Araç Çakmaklık 36w Pd Hızlı Şarj Soketi, karbon görünümü ve üstün performansı ile tüm beklentileri karşılar. Yenilikçi tasarımı sayesinde arabanın çakmaklık bölümüne kolay bir şekilde çıkarılıp takılabilir.

10. Gerçek gücü hissedin: PaLeOn Turbo 40W Hızlı Şarj Aleti

Bir adet Type-C ve bir adet USB girişi bulunan PaLeOn Turbo 40W Hızlı Şarj Aleti, toplamda 40 Watt enerji sağlayabilir. Yüksek performanslı şarj teknolojisine sahip ürün, kısa sürede iPhone telefonunuzun şarjını doldurur. Üstelik IP teknoloji akım koruma özelliği sayesinde telefonunuzun güvenliğini ön planda tutar. Uygun fiyatı ile piyasadaki en hızlı şarj modelleri arasında bulunur.