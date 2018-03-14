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Zayn Malik ve Gigi Hadid ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Onların aşkı parmakla gösteriliyordu. Kötü haber geldi. Zayn Malik ve Gigi Hadid iki yıllık ilişkini bitirdi

Zayn Malik ve Gigi Hadid ayrıldı

Zayn Malik ve Gigi Hadid iki yıllık ilişkini bitirdi. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

İngiliz popçu Zayn Malik, ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

“Gigi ve benim inanılmaz anlamlı, aşk dolu ve eğlenceli bir ilişkimiz vardı. Gigi’ye bir kadın ve bir arkadaş olarak saygım duyuyorum. Onun inanılmaz bir ruhu var. Verdiğimiz bu zor karara ve bizim özel hayatımıza saygı gösteren bütün takipçilerime minnetarım. Bu haberi ilk bizden duymanızı istedik. Hepinizi çok seviyoruz.”

Gigi Hadid ise ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ayrılık açıklamaları genellikle fazla kişisel olmaz. Çünkü iki insanın birkaç yıl boyunca yaşadıklarını kelimelere dökmenin gerçekten kolay bir yolu yok. Ne ilişkide ne de hayatlarında... Z ile paylaştığım aşk, zaman ve hayat dersleri için sonsuza kadar minnettarım. Onun için her şeyin en iyisini isterim. Derin sevgi ve saygı duyduğum arkadaşımı desteklemeye devam edeceğim. Gelecekte ise, her zaman ne olması gerekiyorsa o olacak.”

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Zayn Malik gigi hadid

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