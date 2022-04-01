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"Zehirli et versin hepsi gebersin" demişti! Yıldız Tilbe adliyede

01.04.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpekleriyle ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası kendisi hakkında eleştirilerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusu için adliyeye geldi.

"Zehirli et versin hepsi gebersin" demişti! Yıldız Tilbe adliyede

Yıldız Tilbe’nin Twitter mesajları olay yarattı. Saldırgan sokak hayvanlarının zehirli etlerle öldürülmeleri gerektiğini savunan şarkıcı, şöyle yazdı: “Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” Tilbe’nin “zehirli et” önerisine tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpekleriyle ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası kendisi hakkında eleştirilerde bulunan aralarında ünlü isimlerin olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Tilbe basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "'İnsana zarar veren hiçbir canlının yaşama hakkı yoktur" dedi.

Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! "Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler"Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! "Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler"


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Yıldız Tilbe
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