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  4. Zehra Güneş annesiyle pozlarını paylaştı! "Dünyanın en güzel anne kızı"

Zehra Güneş annesiyle pozlarını paylaştı! "Dünyanın en güzel anne kızı"

28.12.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları'nda başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Zehra Güneş sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. VakıfBank'ta oynayan Güneş annesiyle pozlarını paylaşınca hayranlarından yorum yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 22 yaşındaki yıldız voleybolcunun sosyal medya pozları da gündem oluyor.

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Zehra Güneş son olarak annesiyle pozları paylaştı. Annesiyle Kotor'a giden Güneş pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Anne-kızın mutlu hallerini görenler sosyal medyada güzel voleybolcuya beğeni yağdırdı.

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Zehra Güneş'e "Dünyanın en güzel anne-kızı","Annenin de boyu maşallah", "Çok tatlısınız" yorumları yağdı.

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