Zehra Güneş: Ebrar ve Vargas takım giydi! Tarzlarıyla sosyal medyayı salladılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimleri ne yapsa gündem oluyor. Özellikle Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Melissa Vargas sık sık gündeme geliyor.

Filenin Sultanları son olarak hep birlikte bir ödül gecesinde boy gösterdi. Başarılı voleybolcuların tarzları sosyal medyada gündem oldu.

Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un gecedeki tarzı dikkat çekti. 3 başarılı voleybolcunun siyahlar içindeki görünümleri ve takım tercihleri gözlerden kaçmadı.

Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un pozlarına sosyal medyada da beğeni yağdı. Voleybolculara "Takım yakışmış", "Ya çok cool olmuşlar" yorumları geldi.







