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Zehra Güneş: Ebrar ve Vargas takım giydi! Tarzlarıyla sosyal medyayı salladılar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 14:56
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Filenin Sultanları katıldıkları ödül gecesinde dikkat çekti. Başarılı voleybolcular Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un siyah takım giyerek geceye katılması ise sosyal medyada konuşuldu.

Zehra Güneş: Ebrar ve Vargas takım giydi! Tarzlarıyla sosyal medyayı salladılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimleri ne yapsa gündem oluyor. Özellikle Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Melissa Vargas sık sık gündeme geliyor.

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Filenin Sultanları son olarak hep birlikte bir ödül gecesinde boy gösterdi. Başarılı voleybolcuların tarzları sosyal medyada gündem oldu.

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Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un gecedeki tarzı dikkat çekti. 3 başarılı voleybolcunun siyahlar içindeki görünümleri ve takım tercihleri gözlerden kaçmadı.

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Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un pozlarına sosyal medyada da beğeni yağdı. Voleybolculara "Takım yakışmış", "Ya çok cool olmuşlar" yorumları geldi.

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Ebrar Karakurt Zehra Güneş sosyal medya gecesi
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