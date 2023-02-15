Zehra Güneş'ten alkışlanacak hareket! Evsiz kalanlar için depremzedeler için bakın ne yaptı

Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, depremde evsiz kalan aileler için kira yardımı yapacağını duyurdu.

Instagram hesabından duyuru yapan Zehra Güneş, ''Depremzede ailelerimizin birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerinin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişime geçin'' diyerek takipçilerini yardıma çağırdı.

Zehra Güneş, Mersin'de depremzede bir aileyi yeni evlerine kavuşturduklarını duyurdu.

Hatay'da kızının cesedi başından ayrılmayan acılı babanın fotoğrafını gören Zehra Güneş, ''Ben acımı dile getiremiyorum. Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum. Keşke orada olsam da geçeceğini söyleyip ellerinden tutabilsem küçücük çocukların. Bunu hep birlikte atlatabiliriz. Acımız çok büyük ama biz de çok büyük ve yürekli bir milletiz.'' ifadelerini kullanmıştı.



