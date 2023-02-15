MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş'ten alkışlanacak hareket! Evsiz kalanlar için depremzedeler için bakın ne yaptı

Zehra Güneş'ten alkışlanacak hareket! Evsiz kalanlar için depremzedeler için bakın ne yaptı

15.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Malatya gibi pek çok şehri etkileyen deprem felaketi sonrası, ünlü isimler depremzedeler yardım etmek için kolları sıvadı. Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten de alkış toplayan bir hamle geldi.

Zehra Güneş'ten alkışlanacak hareket! Evsiz kalanlar için depremzedeler için bakın ne yaptı

Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, depremde evsiz kalan aileler için kira yardımı yapacağını duyurdu.

Instagram hesabından duyuru yapan Zehra Güneş, ''Depremzede ailelerimizin birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerinin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişime geçin'' diyerek takipçilerini yardıma çağırdı.

Zehra Güneş depremde evsiz kalan aileler için harekete geçti

Zehra Güneş, Mersin'de depremzede bir aileyi yeni evlerine kavuşturduklarını duyurdu.

Hatay'da kızının cesedi başından ayrılmayan acılı babanın fotoğrafını gören Zehra Güneş, ''Ben acımı dile getiremiyorum. Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum. Keşke orada olsam da geçeceğini söyleyip ellerinden tutabilsem küçücük çocukların. Bunu hep birlikte atlatabiliriz. Acımız çok büyük ama biz de çok büyük ve yürekli bir milletiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Zehra Güneş depremde evsiz kalan aileler için harekete geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rap dünyası yasta! Acı haberi Ezhel verdiRap dünyası yasta! Acı haberi Ezhel verdi
İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...
İddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattıİddialar şoke etmişti! Ekipler CZN Burak'a enkazı göstererek anlattı
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş ele

En Çok Okunan Haberler

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

O anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

O anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.