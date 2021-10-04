Zeki Demirkubuz, yeni filmi ‘Hayat’ için kolları sıvadı! Başrollerindeki isimler merak uyandırdı

Kader, Masumiyet, Yeraltı, C Blok, İtiraf ve Bekleme Odası gibi filmlere imza atan Zeki Demirkubuz, yeni filminden ilk detayları paylaştı. 2022 yılında vizyona girmesi beklenen film için Demirkubuz, “Hayat, Sinop’ta başladı” notunu ekledi. Hayat filminin vizona girmesiyle beraber ünlü yönetmenin sinema seyircisiyle yıllardır devam eden hasreti sona erecek.

HENÜZ KONUSU AÇIKLANMADI

Başrol oyuncuları Miray Daner ve Burak Dakak’ın film setinden yan yana duran bir karesini paylaşan Demirkubuz’un yeni projesi şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı. Binlerce beğeni alan sosyal medya gönderisine rağmen Hayat filminin konusu net bir şekilde açıklanmadı.



