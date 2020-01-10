MAGAZİN
  4. Zemheri 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Zemheri konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Zemheri yayın tarihi

Zemheri 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Zemheri konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Zemheri yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 10.01.2020 02:48 | Son Güncelleme

Show TV'nin iddialı dizisi Zemheri ekran için gün sayıyor. Zemheri dizisinin 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Tanıtımlarıyla ilgi çeken Zemheri'nin yayın tarihi de açıklandı. Ünlü senarist Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım'ın yeni dizisi Zemheri çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor. Peki Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? İşte Zemheri konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Ay Yapım imzalı, 15 Ocak Çarşamba akşamı Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak Zemheri'nin 1. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizi oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor.

Zemheri (3)

ZEMHERİ GENEL KONSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin yayınlanan yeni tanıtımında Ayaz (Alperen Duymaz) ve Ertan’ın (Caner Cindoruk) yüzleşmesi heyecanı yükseltirken, babasının Firuze’ye (Ayça Ayşin Turan) “Gördüğüm son mavilik gözlerin olsun!” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor. Aşk ve adaleti sorgulatacağı güçlü hikayesiyle şimdiden adından söz ettireceğe benzeyen Zemheri ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Zemheri (4)

Zemheri 15 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıkıyor!Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıkıyor!
Arka Sokaklar hayranlarına kötü haber!Arka Sokaklar hayranlarına kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zemheri yayın tarihi, zemheri oyuncular, zemheri 1. bölüm fragmanı, zemheri konusu, zemheri dizisi, Ayça Ayşin Turan, alperen duymaz, caner cindoruk, hazal filiz küçükköse,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Agah büyük sırrı öğreniyor mu? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul'da büyük sır ortaya çıkıyor!

Arka Sokaklar 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar hayranlarına kötü haber!

Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar dizisi konusu nedir?

Tutunamayanlar dizisinden güldüren fragman!

Çukur 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç'ın babası İdris'i öldürdüğü görüntüleri izliyor

Çukur'dan bomba fragman! Vartolu gördükleri karşısında yıkılıyor

Alp Navruz'dan Zümdüranka imajı! Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

Ünlü oyuncudan Zümdüranka imajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.