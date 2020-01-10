Zemheri 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Zemheri konusu nedir? Ne zaman başlıyor? İşte Zemheri yayın tarihi

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Ay Yapım imzalı, 15 Ocak Çarşamba akşamı Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak Zemheri'nin 1. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizi oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor.

ZEMHERİ GENEL KONSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin yayınlanan yeni tanıtımında Ayaz (Alperen Duymaz) ve Ertan’ın (Caner Cindoruk) yüzleşmesi heyecanı yükseltirken, babasının Firuze’ye (Ayça Ayşin Turan) “Gördüğüm son mavilik gözlerin olsun!” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor. Aşk ve adaleti sorgulatacağı güçlü hikayesiyle şimdiden adından söz ettireceğe benzeyen Zemheri ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Zemheri 15 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

