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Zendaya, Emmy Ödülleri’nde tarih yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

HBO yapımı olan Euphoria dizisinin 24 yaşındaki oyuncusu Zendaya, Emmy ödül gecesinde en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü alarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu.

Zendaya, Emmy Ödülleri’nde tarih yazdı

24 yaşındaki genç oyuncu, 20 Eylül Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen 2020 Emmy Ödülleri’nde Euphoria’daki rolüyle ‘Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı. Jennifer Aniston, Olivia Coleman ve Sandra Oh ile yarışan Zendaya, böylece bu ödülü kazanan en genç oyuncu oldu.

Geçen yıl bu dalda yine rekor kırılmış ve 26 yaşındaki Jodie Comer, bir yıllığına bu ödülü kazanan en genç oyuncu olmuştu. Zendaya tahta geçti şimdi onun dönemi başladı.

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Z kuşağını en iyi anlatan dizilerden sayılan Euphoria, HBO’nun en sevilen yapımlarından biriydi ve ikinci sezonu için de onay aldı. Euphoria dizisi cesur sahneleriyle gündem olmuştu.

Zendaya hem diziye hem de kışın gösterime girecek Dune ve Euphoria’nın yaratıcısı Sam Levinson’ın karantina dönemi çektiği Malcolm Marie ile sinema ve televizyonlarda yer almaya devam edecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
olay sahne iki karının birbirini düzmesi mi. o cehennem ne manzaralara sahne olacak çok şükür.
Ahlaksızlığı çok güzelmiş bir şey olarak göstermeniz ayrı bir ödül verilmesi lazım...
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