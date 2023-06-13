MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zendaya kıyafeti yüzünden restorana alınmadı! Sosyal medyayı salladı

Zendaya kıyafeti yüzünden restorana alınmadı! Sosyal medyayı salladı

13.06.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisiyle Emmy ödülü kazanan Zendaya geçtiğimiz günlerde iddialı tarzıyla gündeme gelmiş ve modacılardan beğeni almıştı. Başarılı oyuncu yine sokak stiliyle dikkat çekti ancak tarzı bir restoran için uygun bulunmadı. Zendaya'nnı lüks lokantaya alınmaması olay oldu.

Zendaya kıyafeti yüzünden restorana alınmadı! Sosyal medyayı salladı

HBO imzalı Euphoria dizisinde canlandırdığı Rue karakteriyle yıldızı parlayan Zendaya, geçtiğimiz gün mini elbise seçimiyle dikkat çekmişti.

Roma sokaklarında alışveriş yaparken görüntülenen Zendaya bu sefer siyah bir atlet ve kargo pantolonuyla hayran bıraktı.

26 yaşındaki yıldızın bu tarzı girmek istediği mekan için pek uygun bulunmadı.

1

Zendaya Roma'da sıkı bir kıyafet yönetmeliği nedeniyle gösterişli bir restorana alınmadı ve utanç verici bir an yaşadı.

Sütyensiz sokak tarzında dikkat çeken detay! 3.000 sterlinlik... Sütyensiz sokak tarzında dikkat çeken detay! 3.000 sterlinlik...

Zendaya ve arkadaşları yaşananlara anlar veremedi ve olaydan sonra yakındaki bir pizzacıda yemek yedi.

Sosyal medyada bu olay "Zendaya'da olsan pizzacıya gidiyorsun", "Vay be para var ama giriş yok" yorumlarına sebep oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süreyya Yalçın'ın son haline Yeliz Yeşilmen'den olay yorum! Aleyna Tilki'nin annesi kayıtsız kalamadıSüreyya Yalçın'ın son haline Yeliz Yeşilmen'den olay yorum! Aleyna Tilki'nin annesi kayıtsız kalamadı
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Açıklama geldiAşk yaşadıkları iddia edilmişti! Açıklama geldi
Gündemden düşmüyor... Kendini tatmin sahnesi büyük tepki çekti! Gündemden düşmüyor... Kendini tatmin sahnesi büyük tepki çekti!
Anahtar Kelimeler:
Zendaya sosyal medya Modacı moda yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.