Zendaya kıyafeti yüzünden restorana alınmadı! Sosyal medyayı salladı

HBO imzalı Euphoria dizisinde canlandırdığı Rue karakteriyle yıldızı parlayan Zendaya, geçtiğimiz gün mini elbise seçimiyle dikkat çekmişti.

Roma sokaklarında alışveriş yaparken görüntülenen Zendaya bu sefer siyah bir atlet ve kargo pantolonuyla hayran bıraktı.

26 yaşındaki yıldızın bu tarzı girmek istediği mekan için pek uygun bulunmadı.

Zendaya Roma'da sıkı bir kıyafet yönetmeliği nedeniyle gösterişli bir restorana alınmadı ve utanç verici bir an yaşadı.

Zendaya ve arkadaşları yaşananlara anlar veremedi ve olaydan sonra yakındaki bir pizzacıda yemek yedi.

Sosyal medyada bu olay "Zendaya'da olsan pizzacıya gidiyorsun", "Vay be para var ama giriş yok" yorumlarına sebep oldu.



