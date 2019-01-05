Zendaya'nın ameliyat sonrası paylaşımları şaşırttı

Güzelliğiyle dikkat çeken ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan 22 yaşındaki Zendaya geride bıraktığımız gün bir diş operasyonu geçirdi.

20’lik dişlerinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dişçi koltuğuna oturan, sonrasında da geçirdiği diş ve damak operasyonu ertesinde yaşadıklarını paylaşan Zendaya ev haliyle kameranın karşısına geçti.

Evinde geçirdiği nekahat dönemine ait görüntüleri nasıl çıktığına aldırmadan paylaşan Zendaya bu cesur hareketi dolayısıyla takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.



