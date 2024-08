Zendaya sokak tarzıyla dikkat çekti! Atletinin içine hiçbir şey giymedi

MYNET-Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya, Euphoria dizisindeki rolüyle tanınıyor. Başarılı oyuncu son dönemde bir aşk üçgeninin konu edinildiği Challengers filmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medyadaki her paylaşımı, her giydiği ve adeta her adımı olay olan ünlü isim şimdi de sokak tarzıyla dikkat çekti.

Paris'teki geceliği 2 bin dolar olan gösterişli bir otelden çıktığı görülen ünlü isim adeta bakana bir daha baktırdı. 27 yaşındaki oyuncu dar, beyaz bir alet giydi ancak altına sütyen giymeyi tercih etmedi.

Kombinini yeşil renklerindeki ilginç eteğiyle tamamlayan Zendaya beyaz ayakkabıları ve gold takılarıyla hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'hiç hoş görünmüyor', 'giyinmeyi bilmiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.