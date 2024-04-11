Zendaya viral olan 'robot' görünümüyle ilgili itirafta bulundu! "Başım döndü"

Euphoria dizisiyle Emmy ödülü kazanan 27 yaşındaki Zendaya Dune prömiyerinde oldukça iddialıydı.

Thierry Mugler'in 1995 koleksiyonundan bir parçayı, kırmızı halıya taşıyan Zendaya kameralar karşısına çıktığı andan itibaren sosyal medyada viral oldu.

Oyuncu daha sonra kostümünü değiştirse de o hali akıllara kazındı. Zendaya ise bu tercihiyle ilgili günler sonra itirafta bulundu.

Zendaya 'Bunu 10 dakika veya daha kısa bir süre taktıktan hemen sonra gerçekten başım döndü. Metal ısıyı çok hızlı bir şekilde iletiyor, tutuyor ve hapsediyor'' diye açıkladı.

Başarılı oyuncu ancak yine de direndi ve ne olursa olsun o benzersiz görünümü giymeye karar verdi

Zendaya bu süreci anlatırken "Ama onu giydim, oraya çıktım ve yaptım" dedi.







