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  4. Zendaya Dune galasında baştan aşağı olaydı! Salona girince herkesin nutku tutuldu

Zendaya Dune galasında baştan aşağı olaydı! Salona girince herkesin nutku tutuldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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"Örümcek Adam" serisi ve Euphoria gibisiyle son dönemin yükselen yıldızlarından biri haline gelen Zendaya, Dune filmi galasında oldukça iddialıydı. Zendaya galaya metalik robot kıyafetiyle gelince tüm gözler üzerine çevrildi.

Zendaya Dune galasında baştan aşağı olaydı! Salona girince herkesin nutku tutuldu

Zendaya‘nın yakın zamanda vizyona girecek “Dune: Part Two” filminin galası gerçekleşti.

2022 Emmy Ödülleri'nde Euphoria dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan güzel isim deneysel moda seçimleri ve baş döndürücü görünümleriyle tanınıyor.

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“Dune: Part Two” filminin galasında Zendaya resmen ezber bozdu. 27 yaşındaki aktris, galaya metalik bir robot kıyafeti giyerken hayal gücüne çok az şey bıraktı.

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Seride savaşçı Chani'yi canlandıran Zendaya, F/W 1995 Couture Koleksiyonundan bir Thierry Mugler kıyafeti tercih ederek galadaki herkesin nefesini kesti.

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