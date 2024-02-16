Zendaya Dune galasında baştan aşağı olaydı! Salona girince herkesin nutku tutuldu

Zendaya‘nın yakın zamanda vizyona girecek “Dune: Part Two” filminin galası gerçekleşti.

2022 Emmy Ödülleri'nde Euphoria dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan güzel isim deneysel moda seçimleri ve baş döndürücü görünümleriyle tanınıyor.

“Dune: Part Two” filminin galasında Zendaya resmen ezber bozdu. 27 yaşındaki aktris, galaya metalik bir robot kıyafeti giyerken hayal gücüne çok az şey bıraktı.



Seride savaşçı Chani'yi canlandıran Zendaya, F/W 1995 Couture Koleksiyonundan bir Thierry Mugler kıyafeti tercih ederek galadaki herkesin nefesini kesti.









