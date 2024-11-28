Zengin eşini öve öve bitiremedi! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi: "Aşk böyle bir şey mi?"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada zengin eşi ve lüks hayatını paylaşarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alyssa son olarak alışveriş yaptığı anları gösterdi. Fenomen isim iki Louis Vuitton çanta ve bir güneş gözlüğünden oluşan alışveriş sepetini eşine gösteriyor ve 'Hangisini alayım?' diye soruyor. Alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatı ise, krem rengi bel çantası 1.570 sterlin (68 bin 800 TL), kahverengi askılı çanta 1.790 sterlin(78 bin 441 TL), güneş gözlüğü ise 470 (20 bin 590 TL) sterlin fiyatla satılıyor.

Eşi ise ürünlerin fiyatlarına dahi bakmadan, "Hepsini al" dedi. TikTok'tan yapılan bu paylaşım 3 milyon fazla izlenme ve 368 bin beğeni aldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aşk böyle bir şey mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendi parası olsa böyle davranır mıydı acaba?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sadece kocama baktım ve iç çektim." yorumunda bulundu.