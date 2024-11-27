Şişedeki mesaj 16 yıl sonra sahile vurdu! Binlerce kilometre yol kat etti: "Mesajınız para vaat ediyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Tony isimli bir adam Avustralya'nın Victoria bölgesinin güneybatısındaki Peterborough'daki sahilde yürürken şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Bir trafı deniz kabuğuyla kaplı yeşil cam şişenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Tony, içindeki notu da göstermeyi ihmal etmedi.

"MERAKINIZ KARŞILIĞINI BULDU"

Şişenin içinde yer alan nota göre, şişe 3 Kasım 2008'de Brezilya kıyılarından yaklaşık 50 kilometre açıkta, Rio de Janeiro ile Salvador arasında okyanusa atıldı. Johnson adındaki bir kişi tarafından yazılan notta, "Merhaba, merakınız karşılığını buldu. Bu şişeyi bulup içinde ne olduğunu görmek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu şişenin aynısını dünyanın birçok farklı yerindeki okyanuslara bıraktım; böylece sizin gibi insanların bu şişeyi bulup notu bana Amerika Birleşik Devletleri'nde geri göndermesini umuyorum. Bu notu bana gönderirseniz çok sevinirim. Böylece şişenin ne kadar yol kat ettiğini ve ne kadar süre orada kaldığını öğrenebilirim. Deneyime katılmanızı değerli kılmak için, bu notu aldıktan sonra size 20 ABD Doları göndereceğim" ifadeleri yer aldı.

13 BİN KİLOMETREYİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Maryland'in Towson kasabasında yaşayan Johnson, mektubunun Avustralya kıyılarına ulaştığını öğrenince şok oldu. ABC Radio Melbourne'e konuşan Johnson, "Eşim ve ben çok fazla gemi yolculuğuna çıktık ve birkaç şişe okyanusa bıraktık. Çok ilginç... Özellikle Brezilya'dan Avustralya'ya gelmesi çok ilginç" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, bu nadir keşif karşısında şaşkınlıklarını dile getirmekte gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar harika, bayıldım buna" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Avustralya'ya ulaştı. Ne kadar şaşırtıcı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten büyüleyici bir buluş! Okyanusta 16 yıl hayatta kalabildiğini düşünmek" yorumunda bulundu.