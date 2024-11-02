Diş hekimine götürülen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti! Bilerek son kullanma tarihi geçmiş uyuşturucu iğne yaptı... Bir de "Hastaneye götürmeyin" dedi

MYNET|DIŞ HABERLER Dört yaşındaki Emilia isimli küçük bir kız, tedavi olmak için gittiği Almanya'nın Kronberg kentindeki bir ameliyathanede mobil anestezi servisinde hayatını kaybetti. Frankfurt bölgesinde yapılan mahkemede 67 yaşındaki anestezi uzmanının ölümcül sepsis hastalığını tetikleyen tarihi geçmiş uyuşturucu maddeler ile tek kullanımlık şırıngaları defalarca kez hastalarında kullandığı tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş bir sakinleştirici vererek onu öldürdüğü iddia edilen diş anestezi uzmanının ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

HASTANEYE GÖNDERMEDİ

Mahkeme Emilia'nın Wimmer'ın hastaneye yatışını kasıtlı olarak geciktirdiğini ve hala dişçi muayenehanesindeyken acı içinde öldüğünü söyledi. Aynı anesteziyle iğnelenen diğer üç çocuk da ciddi şekilde hastalandı. Mahkemede, yine sağlık görevlisinin yakalanmaktan korktuğu için küçük kızın annesine "hastaneye götürmeyin" diyerek onları göndermediği duyuldu.

İhmal yoluyla cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanan Wimmer, mahkemeye yalnızca Emilia'nın hayatını kurtarmaya çalıştığını söyledi. Savcılar, ömür boyu hapis cezası ve doktor veya anestezist olarak çalışmaktan ömür boyu men cezası talep etti. Yargıçların Kasım ayında görülecek duruşmada kararlarını açıklaması bekleniyor.