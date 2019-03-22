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Zengin ve Yoksul'dan ilk fragman yayınlandı! Zengin ve Yoksul dizisi oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2019 02:51 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul'dan ilk fragman yayınlandı. Zengin ve Yoksul dizisi oyuncuları kimler? Osman Sonant ve Binnur Kaya'nın başrollerde oynadığı Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor? İşte yeni diziden ilk fragman.

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Zengin ve Yoksul'un tanıtım fragmanı yayınlandı,

Yapımcılığını NTC Yapım'ın, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği; başrollerinde Binnur Kaya, Osman Sonant, Gökhan Alkan, Gülcan Arslan, Evrim Solmaz, Elif Doğan, Damla Colbay, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Nisan 2019'da ATV ekranlarında olacak.


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