Zengin ve Yoksul'dan ilk fragman yayınlandı! Zengin ve Yoksul dizisi oyuncuları kimler?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Zengin ve Yoksul'un tanıtım fragmanı yayınlandı,

Yapımcılığını NTC Yapım'ın, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği; başrollerinde Binnur Kaya, Osman Sonant, Gökhan Alkan, Gülcan Arslan, Evrim Solmaz, Elif Doğan, Damla Colbay, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Nisan 2019'da ATV ekranlarında olacak.



