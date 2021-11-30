Zerrin Özer’in intihar girişimin bulunduğu haberlerine menajerinden ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın ölümüyle sarsılan sanatçı Zerrin Özer, 27 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Sinir krizi geçirdiği ifade edilen Özer'e sakinleştirici verildiği ve sanatçının ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtilmişti. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İHA'nın aktardığı habere göre Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki Özer’in intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilmiş ve Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı ifade edilmişti.

MENAJERİNDEN İLK AÇIKLAMA

Habertürk'te yer alan habere göre ilaç alıp, intihar girişiminde bulunduğuna yönelik çıkan haberler sonrası ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk'ten ilk açıklama geldi.

Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil" açıklamasını yaptı.

"ALLAH'IM NASIL BİR ACIDIR BU!"

Sanatçı, 4 gün önce köpeği 'Hurma'nın ölümüyle sarsılmıştı. Acı haberi Instagram hesabından duyuran ve üzüntüsünü ifade eden Özer, "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim Hurma'mı kaybettim. Allah'ım nasıl acıdır bu! Lütfen bu resmi görürseniz bir dua eder misiniz? Teşekkür ederim" demişti.



