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Zerrin Özer mezarlıkta şarkı söyledi! Yorumlar çığ gibi geldi

16.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Mezarlığın içinde oturup şarkı söylediği anları yayınlayan ünlü şarkıcıya sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı seslendiren Özer'e yorum yağdı.

Müziği bıraktığını açıkladıktan kısa bir süre sonra dayanamayıp sahnelere geri dönen Zerrin Özer, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Geçtiğimiz günlerde tayt giydiği bir karesini yayınlayıp, kadınların tayt giymesinden rahatsız olduğunu belirten Nükhet Duru'ya göndermede bulunan Zerrin Özer şimdi de mezarlıktan yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi.
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Zerrin Özer, Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü. Mezarlığın içinde oturup, Selda Bağcan'ın 'Sana Geldim Can Hüseyin Merhaba' adlı 'Kerbela Ağıdı'nı söyleyen Zerrin Özer, o anlarını ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notuya yayınladı.

Özer'in mezarlıkta şarkı söylemesi tepkilere neden olurken, bazı takipçileri de Özer'e sestek olarak övgü yağdırdı.

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