Zeynep Alkan: Eğer kaçırılırsam...

Çekici fiziğini gözler önüne serdiği paylaşımlarıyla bir dönem yakından takip edilen Zeynep Alkan, şimdilerde İtalya’da eğitimini sürdürüyor. Burada çektiği video ve görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştıran Zeynep Alkan, yaptığı son paylaşımda zorlu okul yolculuğuyla ilgili videolar paylaştı.

Okula gitmesini sağlayacak araç bir türlü gelmeyince takipçileriyle videolar paylaşmaya başlayan Alkan yaptığı esprilerle gülümsetirken babasına söylediklerinin şaka olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.



