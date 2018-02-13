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Zeynep Alkan geçmişe gitti

MAGAZİN HABERLERİ | 13.02.2018 10:38 | Son Güncelleme

Instagram'da paylaştığı cesur pozlarıyla yaza damga vuran Zeynep Alkan'ın paylaşımı gündem oldu

Zeynep Alkan geçmişe gitti

Geçen yaz paylaştığı mayolu pozları ve esprili yorumlarıyla kendisinden söz ettiren yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan şimdilerde yurt dışında eğitim görüyor.

Zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Zeynep Alkan son olarak takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

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Babasıyla çekilmiş fotoğraflarından birkaçını instahikaye kısmında paylaşan Zeynep Alkan'ın bu kareler arasına koyduğu bir fotoğraf son derece dikkat çekiciydi.

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Henüz çocukken babasının oyuncu arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bulan Zeynep Alkan, Tamer Karadağlı ve Özcan Deniz’le birlikte çekilmiş fotoğraflarını ''İkisine de aşıktım'' notuyla paylaştı.

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