Zeynep Alkan yaz sezonunu böyle açtı

Genç oyuncu Zeynep Alkan bikinili poz verdi; yine beğeni topladı! "Yaz, yaz, yaz" notuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı
Yaz paylaşımları başladı
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Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram fenomeni kızı Zeynep Alkan, yaz sezonunu açtı.
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Urla'da tatil yapan Alkan, bahçede bikinisiyle poz verdi.
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Zeynep Alkan, o kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Geçtiğimiz yaz bikinili fotoğraflarıyla gündem olan Alkan konuyla ilgili, "Yazın deli gibi spora gidiyorum. Bütün arkadaşlarım mayolu yaz fotoğraflarını koyunca ben de yapayım dedim. Bu kadar ilgi görüp takipçi sayımın artacağını yeminle düşünmedim!
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Sonra haberlere düştüm. 18-19 yaşında mayolu poz vermeyeceğim de 70’imde mi vereceğim?" açıklamasını yapmıştı.
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