Zeynep Alkan yaz sezonunu böyle açtı

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Geçtiğimiz yaz bikinili fotoğraflarıyla gündem olan Alkan konuyla ilgili, "Yazın deli gibi spora gidiyorum. Bütün arkadaşlarım mayolu yaz fotoğraflarını koyunca ben de yapayım dedim. Bu kadar ilgi görüp takipçi sayımın artacağını yeminle düşünmedim!