Zeynep Alkan'ın soğukla imtihanı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin muhabirlerinin radarına giren Zeynep Alkan, renkli kişiliği ve paylaştığı çekici karelerle adından söz ettiren bir isim… Babasının paylaşımlarına kızıp kızmadığına dair haberlere bile konu olan Zeynep Alkan şimdilerde İtalya’da eğitimini sürdürüyor.

İstanbul’da soğukların iyice kendisini hissettirmeye başladığı şu günlerde Roma’da bulunan Alkan eksi onlara varan hava sıcaklıkları yüzünden bir hayli zor günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından soğukla imtihanını gösteren paylaşımlarda bulunan Alkan takipçilerinden kendisine güneş göndermesini istedi.



