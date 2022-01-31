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Zeynep Bastık ile Tolga Akış çiftinin acı günü

31.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış, hayatını kaybetti. Tolga Akış, sosyal medya hesabından paylaştığı not ile sevenlerini hüzne boğdu.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış çiftinin acı günü

Geçen yıl temmuz ayında şarkıcı Zeynep Bastık ile nikah masasına oturan Tolga Akış, baba acısıyla sarsıldı. Akış'ın babası Mustafa Tekin Akış, vefat etti.

Acı haberi Instagram'dan duyuran Tolga Akış, babasının fotoğrafını paylaştı.

'HEPMİZDE İZİN ÇOK DERİN'

Akış, gönderisinde "Bu dünya seni tanıdığı için çok şanslı canım babam. Kocaman kalbine sığdırdığın onca arkadaş, dost, çocuk ve sahipsiz hayvan seni binlerce evde anmaya, hikayelerini anlatmaya, yaşatmaya devam edecek. Hepimizde izin çok derin. Artık bizim için her yerdesin. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

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Zeynep Bastık
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