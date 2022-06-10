Zeynep Bastık kimdir, aslen nereli? Zeynep Bastık kaç yaşında ve eşi kimdir, neden boşanıyor?

2021 yılında Tolga Akış ile hayatını birleştiren Zeynep Bastık'tan gelen boşanma haberi hayranlarını şaşırttı. Gelişme sonrası ünlü şarkıcının hayatı ve kariyeri sorgulanmaya başlandı. Peki Zeynep Bastıkk kimdir?

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Bastık, ortaokul ve liseyi İzmir'de tamamlamıştır. Anneanne tarafından Arnavut kökenli olan isim 2010 yılında İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel olarak müzik kariyerine başlangıç yapmıştır. 2012'ye dek bu grupla çalışmıştır ve İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahneye çıkmıştır.

Bastık Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer almıştır. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" isimli şarkısına vokalistlik yapmıştır. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımlanmıştır.

Sonradan vokalistliği bırakıp solo kariyerini sürdüren isim, Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile oldukça tanınmıştır.

Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendiren Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile bereaber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlamıştır. Ünlü şarkıcı Yasak Elma, Sil Baştan, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Adı Mutluluk gibi gençlik dizilerinde rol almıştır. Şarkıcı ayrıca 2021'de Exxen platformunda yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları isimli programın sunuculuğunu yapmıştır.

