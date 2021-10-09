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Zeynep Bastık kimdir, eşi kim? Zeynep Bastık aslen nereli ve kaç yaşında?

09.10.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı şarkıcı Edis ile dansı sosyal medyaya damga vuran Zeynep Bastık'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Son dönemde yaptığı cover ve şarkılarıyla çokça konuşulan başarılı sanatçı Zeynep Bastık'ın nereli olduğu ve eşi gibi ayrıntılar araştırılıyor. Peki Zeynep Bastık kimdir, eşi kim? Zeynep Bastık aslen nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Zeynep Bastık kimdir, eşi kim? Zeynep Bastık aslen nereli ve kaç yaşında?

Edis ile birlikte çekildiği dans videosu sonrası Zeynep Bastık'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Bastık, son dönemde yaptığı cover ve şarkılarıyla oldukça beğenilen isimlerden biri. Peki Zeynep Bastık kimdir?

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Şarkıcı Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamlamıştır. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yapmıştır.
2010 tarihinde İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başlayan Bastık, 2012'ye dek bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne almıştır.

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Bastık, bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer almıştır. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yapmış ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etmiştir. Dalkılıç'ın yardımıyla ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımlamıştır.
Sonrasında Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam eden Bastık, rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakalamıştır. Bu cover'lar tanınmasında oldukça etkili olmuştur. Anıl Piyancı ile beraber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlamıştır.

ZEYNEP BASTIK'IN EŞİ KİMDİR?

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Zeynep Bastık, üç senedir aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini yapmış olan Tolga Akış ile 2021 senesinin Temmuz ayında Çeşme'de yakın arkadaşlarının olduğu düğünle nikah masasına oturmuştur.


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Zeynep Bastık
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