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Zeynep Bastık oy sırasını görünce yerine asistanını koydu!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 14:19
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan isimlerden biri de Zeynep Bastık oldu. 'Lan' şarkısıyla son günlerde gündeme gelen Bastık oy sırasında beklememek için bakın ne yaptı.

Zeynep Bastık oy sırasını görünce yerine asistanını koydu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık son olarak oy kullanmak için geldiği okulda görüntülendi.

Yerel seçimler için oy kullanmaya gelen Zeynep Bastık adından söz ettirdi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Zeynep Bastık, Lütfi Banat İlkokulu’nda oy kullanmaya geldi.

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Yoğun kalabalığı görünce asistanını sıraya koyarak okuldan ayrıldı. Asistanı “Sıra size geliyor” deyince sandık başına döndü.

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Daha sonra oyunu kullanan Bastık, sağlık sorunu nedeniyle ayakta duramadığını söyledi.

Yerel Seçim 2024


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Zeynep Bastık sosyal medya ele söyledi
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