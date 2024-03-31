Zeynep Bastık oy sırasını görünce yerine asistanını koydu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık son olarak oy kullanmak için geldiği okulda görüntülendi.
Yerel seçimler için oy kullanmaya gelen Zeynep Bastık adından söz ettirdi.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Zeynep Bastık, Lütfi Banat İlkokulu’nda oy kullanmaya geldi.
Yoğun kalabalığı görünce asistanını sıraya koyarak okuldan ayrıldı. Asistanı “Sıra size geliyor” deyince sandık başına döndü.
Daha sonra oyunu kullanan Bastık, sağlık sorunu nedeniyle ayakta duramadığını söyledi.