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  4. Zeynep Bastık sahnede kalça dansıyla kendinden geçti! Sevgilisini ve fanları mest etti

Zeynep Bastık sahnede kalça dansıyla kendinden geçti! Sevgilisini ve fanları mest etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.07.2024 14:32
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Harbiye konserindeki performansıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık'ın sahnedeki dansları sosyal medyada gündem oldu. Bastık'ın kalça dansı hayranlarını ve yeni aşkını mest etti.

Zeynep Bastık sahnede kalça dansıyla kendinden geçti! Sevgilisini ve fanları mest etti

Son olarak "Lan" şarkısıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Bastık'ı sevgilisi Serkay Tütüncü de yalnız bırakmadı.

Gecede Zeynep Bastık gerek kostümleri gerek performansıyla adından söz ettirdi.

Danslarıyla da dikkat çeken Bastık sahnede kalça dansıyla yine kendinden geçti. Başarılı isim fanlarından tam not aldı.

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Bastık'ın yeni aşkı Serkay Tütüncü de sosyal medya hesabında Zeynep Bastık'ı paylaşarak "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana!" notunu düştü.

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Express


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Zeynep Bastık
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