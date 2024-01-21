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Zeynep Bastık sahnede kendinden geçti! "Kalben'den sonra Zeynep..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık son olarak sahnedeki dansıyla adından söz ettirdi. Sahnede kendini kaptırarak dans eden Bastık akıllara Kalben'i getirdi.

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Zeynep Bastık, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı eski kocası ve şu an birlikte olduğu erkek arkadaşıyla birlikte eğlenince gündem olmuştu.

Bastık, muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularına "2024 yılındayız artık ya. Böyle şeyler kalmadı. Beraber çalışıyoruz zaten. Hep birlikte bütün ekip olarak geldik buraya" sözleriyle yanıt vermişti.

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SÜTYEN-CEKET KOMBİNİ

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de gençlik festivalinde sahneye çıkan şarkıcı sütyen-ceket kombiniyle beğeni topladı.

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Sahnede müziğin ritmine kendini kaptıran Bastık'ın dansı da sosyal medyada gündem oldu. Sahneden kendinden geçen şarkıcıyı görenlerin aklına Kalben geldi.

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Zeynep Bastık'ı görenler "Ablası Kalben'e benzemiş", "Kalben'den sonra Zeynep ne güzel dans ediyor", "Enerjisini sahneye taşımış" yorumlarında bulundu.


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