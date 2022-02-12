MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Beşerler'den üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına küfürlü tepki!

Zeynep Beşerler'den üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına küfürlü tepki!

12.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Verilen karara oyuncu Zeynep Beşerler isyan etti. Bir çocuk annesi oyuncu Beşerler, sosyal medya hesabından küfürlü bir paylaşım yaparak sitem etti.

Zeynep Beşerler'den üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına küfürlü tepki!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak. YÖK'ün sosyal medyada gündem olan kararına oyuncu Zeynep Beşerler'den de tepki geldi.

KÜFREDEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşımda baraj puanının kaldırılmasına "Çok affedersiniz yapacağınız işi s..... İlkokuldan verin doktoralarını, uğraşmayalım çocuk okutacağız diye. Bize de yazık" diyerek tepki gösterdi.

zeynep-beserler-universite-sinavinda-baraj-14729423_6704_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?
Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"Esra Erol'da Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu! "Kocamı bırakmam dul kalmam"
Öpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay olduÖpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Beşerler YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Antalya'da birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü! Sinir krizi geçirdiler, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

Antalya'da birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü! Sinir krizi geçirdiler, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.