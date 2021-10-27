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Zeynep Sever Demirel'den eşi Volkan Demirel'i ağlatan 40'ıncı yaş mesajı

27.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, 40'ıncı yaşına girdi. Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında nikah masasına oturduğu ve iki çocuğunun babası olan eşi için duygusal bir mesaj yayınladı. Zeynep Demirel, "En sevgili dostum… Hayat ortağım… 40’lar sana çok yakışacak. İyi ki doğdun ve iyi ki çocuklarımın babası oldun…" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel ise eşinin paylaşımını kendi sayfasından yayınlayarak "Beni ağlattın vallahi" dedi.

Zeynep Sever Demirel'den eşi Volkan Demirel'i ağlatan 40'ıncı yaş mesajı

2009 yılında 'Belçika Güzeli' seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yade ve Yeda adından iki kızı olmuştu. Kısa bir süre önce oyunculuğa adım atan Zeynep Demirel, eşinin doğum günü duygusal bir notla kutladı.

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Denizde öpüştükleri bir fotoğrafı paylaşan Zeynep Sever Demirel duygularını şu cümlelerle ifade etti:

"Klasik bir aşk hikayesi değildi, kimse çarpışmadı, düşen kitaplarımı toplamadın...Bir arkadaş ortamında ilk görüş, sosyal medyadan ekleme (aslında tam bir modern zaman aşk hikayesi sayılabilir bu noktada) uzun süre konuşmama, yaklaşık bir yıl sonra benim 18'den 19'a girdiğim günün bir gün öncesinde ilk buluşma… Şarkıda diyor ya "beraber yürüdük biz bu yollarda" diye, biz beraber "büyüdük" bu yollarda.

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Yaşayan bilir uzun mesafe ilişkisini, az çektirmedik birbirimize be hey gidi hey. Evleniyorum dediğim zaman Belçikalı arkadaşlarımın yüzündeki şaşkınlığı dün gibi hatırlarım… Ama vıcık vıcık aşk böcekleri olmadık biz hiç. Sen bana evlilik yıl dönümlerimizi unutuyorum diye söylenirsin ben de hiç romantik değilsin diye sana. Sürekli didişiyoruz mesela. Aynı anda nasıl oluyor bilmiyorum fakat hayatımda beni en sinir eden ama çocuklarımdan sonra en sevdiğim insan kişisisin sen.

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Ve sevgilim, biliyorsun seni en iyi ben tanırım. Doğallığını, vicdanını, hem çok sevilmeni hem hiç sevilmemeni sağlayan başarı hırsını, doğuştan var olan babalığını, beni çoğu zaman deli eden başına buyrukluğunu ama en çok o temiz kalbini…

Birbirlerine ilk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık (bu noktada şair samimi olmayı seçti yıllar geçse de birbirimize ilk gün ki gibi aşığız diyen çiftleri de pek samimi bulmuyor) Ama biz seninle birbirine aşktan daha öte daha büyük bir sevgiyle bağlı birer anne babayız. Biz birbirimizin en katı eleştirmeni, biz birbirimizin en büyük destekçisiyiz. En sevgili dostum… Hayat ortağım… Eş olarak seçtiğim…40'lar sana çok yakışacak. İyi ki doğdun ve iyi ki çocuklarımın babası oldun…"

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"BENİ AĞLATTIN"

Volkan Demirel eşinin bu paylaşımı da Instagram sayfasına taşıdı ve "Beni ağlattın vallahi" ifadelerini kullandı.

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