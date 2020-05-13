Zeynep Sever Demirel'den şaşırtan itiraf: Kilolar yüzünden komplekse girmiştim!

Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel iki çocuk annesi olmasına rağmen incecik; 56 kilo. Zeynep Sever Demirel, kendine ait olan YouTube kanalında ilginç açıklamalar yaptı. Hayatı boyunca kilolarla nasıl savaştığını anlattı, zayıflamak isteyenlere tüyolar verdi.

'Kilolar yüzünden komplekse girmiştim!'

Zeynep Sever Demirel zayıflığıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. “Benim için bir zamanlar dış görünüş her şeydi" diyen Demirel açıklamasında şunları söyledi: Gençken mankenlik ajansları yüzünden komplekse girmiştim. Bana ‘Bacakların kalın, basenlerin var, popon büyük, hatların fazla yuvarlak. Bu halinle podyumda iş bulamazsın’ diyorlardı. Üzerimde büyük baskı vardı. Ama o dönem zayıflayamamıştım.”

Zeynep Sever Demirel sözlerine şöyle devam etti: Vegan beslendiğim bir dönemde köpeğimiz öldü. Üzüntüden hormonal değişim başladı. Hızlı kilo verdim. Hiç spor yapmıyordum. Dünyada spor yapmaktan benim kadar nefret eden başka biri var mıdır, bilmiyorum. Karantinada kendimi spora adadım.

İki ayda inanılmaz bir disiplin oturttum. Resmen salgın öncesi ve sonrası iki farklı Zeynep var artık. Her gün 1.5 saat spor yapıyorum. Şimdi de bazıları ‘Ne kadar zayıfladın, eski halin daha iyiydi, çirkinleştin’ diyor. Aynaya bakmadan yorum yapıyorlar. Birbirimizi aşağı çekmekten vazgeçelim.”

Zeynep Demirel zayıflamak isteyenlere tüyolar da verdi. İşte Zayıflamak isteyenlere 8 tavsiye: 1. Kilo vereceğinize kendinizi şartlandırıp inandırın. 2. Sizi motive edebilecek Instagram hesaplarını takip edin. Spor videolarını izleyin. 3. Başkalarını kıskanarak zayıflamaya çalışmayın, negatif enerji nedeniyle başaramazsınız. 4. Saat 18.00’den sonra bir şey yemeyin. Geç kahvaltı ve akşamüstü olmak üzere 2 öğün yeter.

5. Her zaman sebze ağırlıklı beslenin. Paketli gıda tüketmeyin. 6. Gofret ve cips gibi abur cuburları en aza indirin.