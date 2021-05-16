Zeynep Tandoğan, kurşun fotoğrafını paylaşıp isyan etti

Bir dönem Fenerbahçe TV'de sunucu olan Zeynep Tandoğan, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında bazı tarafların silahla kutlamasına isyan etti. Sunucu, atılan bazı kurşunların komşusunun balkonuna düştüğünü belirtti.

ZEYNEP TANDOĞAN: "İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ YARATIKLAR"

Kurşunu Instagram'dan paylaşan Tandoğan, "Spor spikeri olduğum senelerde de her maç öncesi ve sonrası ekrandan, "Yapmayın" dedim! Ya bu nedir? Takımlar şampiyon olur silah, düğün olur silah, kavga çıkar silah! İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar yeter be yeter! Komşularımın balkonlarına kurşunlar düşüyor. Bu ülkede silaha ne zaman gerçekten, 'dur' denecek!" diyerek, isyan etti.





