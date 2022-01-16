Zeynep Yılmaz kaza sonrası konuştu! Yasemin araçta değilmiş

Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı’nın kızının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu. Ağaca çarparak durabilen cipte Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın bulunduğu iddia ediliyordu. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı.

Kaza yerinden ilk haber, cipin içinde Leyla-Yasemin Ilıcalı kardeşlerin bulunduğu şeklinde geldi.

Ancak anneleri Zeynep Yılmaz gazeteci Bilal Özcan’a, küçük kızı Yasemin’in cipte olmadığını ve büyük bir kazanın ucuz atlatıldığını söyledi.



