Zeytinburnu Belediyesi, geri dönüşümü "Zeyço" ile sevdirecek

İSTANBUL (AA) - "Sıfır Atık Projesi" maskotlarından "Zeyço" adlı kahraman, bilgisayar ve mobil oyuna dönüştürüldü.

Zeytinburnu Belediyesinin desteğiyle 4 lise öğrencisinin 6 aylık çalışmayla hazırladığı oyun, Beştelsiz Bilgi Evinde tanıtıldı.

Çocukların mobil oyun "Zeyço"yu beğendiği görüldü.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, projenin ortaya çıkışına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 4 öğrencinin kendilerine bir oyun tasarlayabileceklerini söylediğini belirtti.

Kendilerinin de "Biz de elimizden gelen desteği veririz." dediklerini dile getiren Arısoy, şöyle devam etti:

"Çalıştılar, 6 aylık sürede hocaları Volkan Bey ile beraber. Bu oyunu ilk defa burada canlı olarak test ettik. Burada Zeyço bir karakter olarak Zeytinburnu'nun büyük bir caddesi ve surda oynanan bir animasyon oyunu. Bildiğiniz üzere geçen ay Merkezefendi Mahallesi'nde 'Sıfır Atık' uygulamasına başladık. Şimdi bu animasyon ve bilgisayar oyunu ile beraber yeni bir aşamaya geçiyoruz. Buradan da çocuklarımız oyun oynayarak çevre bilinci geliştirecekler. Zeyço karakteri topladığı kağıtla puan kazanıyor, bazı geri dönüşüme dayalı sorular soruluyor, verdiği cevaplarla puan kazanıyor. İnşallah Zeytinburnu'nda başlattığımız bu çevre hareketine dijital dünyadan da bir destek verilmiş olunur."