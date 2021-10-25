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  4. Zeytinburnu'nda korku dolu anlar! Kendini araçların önüne atan alkollü genç ölümden döndü

Zeytinburnu'nda korku dolu anlar! Kendini araçların önüne atan alkollü genç ölümden döndü

25.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda dün gece saatlerinde yaşanılan olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı. Ölümden saniyelerle kurtulan o genci başka bir vatandaşın kurtardığı o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dün gece saatlerinde Zeytinburnu Yedikule sahilinde meydana gelen olayda iddialara göre alkollü olduğu öğrenilen bir genç kendisini seyir halindeki araçların önüne attı. Sürücülere kabusu yaşatan genç, yoldan geçen bir taksinin altında kalmaktan son anda kurtularak yere düştü. O anları gören bir vatandaş ise yere düşen gencin yanına giderek kaldırmak istedi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın yola çıkarak kendini araçların önüne attığı görülüyor. Görüntülerde gencin bir taksinin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
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