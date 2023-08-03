HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zeytinyağlı incirin faydaları nelerdir? Zeytinyağlı incir kürü nasıl yapılır?

Zeytinyağlı incirin faydaları nelerdir? Zeytinyağlı incir kürü nasıl yapılır?

30.07.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğanın bize sunduğu birçok mucizevi besini keşfetmek ve sağlığımıza olan faydalarını deneyimlemek, günümüzde giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu anlamda, incir ve zeytinyağı gibi iki muhteşem doğal ürünün birleşimi olan zeytinyağlı incir, hem lezzetiyle hem de sağlık açısından sağladığı sayısız fayda ile dikkat çekiyor. Yüzyıllardır Akdeniz bölgesinde tüketilen ve sağlık için kullanılan zeytinyağlı incir kürü, pek çok kişi tarafından şifalı bir içecek olarak tercih ediliyor.

Zeytinyağlı incirin faydaları nelerdir? Zeytinyağlı incir kürü nasıl yapılır?

İncir, tatlı tadı ve besleyici özellikleriyle bilinen doğal bir meyve olup, bol miktarda lif, vitamin, ve mineral içermektedir. Zeytinyağı ise sağlıklı yağlar bakımından zengin olmasıyla bilinir ve kalp dostu özelliğiyle öne çıkar. Bir araya geldiklerinde ise adeta sağlık deposu oluştururlar. Zeytinyağlı incir, sindirim sisteminden kalbe, cilt sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda olumlu etkileriyle bilinir.

Zeytinyağlı incir ne işe yarar?

“Zeytinyağlı incir ne işe yarar?” sorusunun ilk yanıtlarından biri, lif açısından zengin bir besin olmasıdır. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı önler ve sindirim sürecini destekler. Zeytinyağlı incirin faydaları oldukça çeşitlidir ve sağlık açısından birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Zeytinyağlı incirin faydaları:

  • Kalp sağlığını korur: Zeytinyağı, sağlıklı yağlar bakımından zengin olduğu için kalp dostu bir besindir. İncir ve zeytinyağı birleşimi, kardiyovasküler sağlığı destekleyerek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir: İncir, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, serbest radikallerle mücadele ederek bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.
  • Kan şekeri düzenlemesi: Zeytinyağlı incir, içerdiği lif ve doğal şekerler sayesinde kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.
  • Cilt sağlığını destekler: Zeytinyağlı incir, cilt için faydalı yağlar içerir. Bu besin, ciltte nemlendirici etki sağlar ve cilt problemleriyle mücadeleye yardımcı olur.
  • Kilo kontrolü: Lif açısından zengin olması sebebiyle zeytinyağlı incir, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.
  • Kemik sağlığını korur: İncir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengindir. Bu da kemik sağlığını destekleyerek osteoporoz riskini azaltabilir.
  • Anti-inflamatuar etkiler: İncir ve zeytinyağı, vücuttaki iltihaplanma süreçlerini azaltıcı etkileriyle bilinir ve inflamasyonla ilişkili rahatsızlıkların hafifletilmesine katkı sağlayabilir.

İlginizi Çekebilir

Zencefil tozu nasıl kullanılır?

Zencefil tozu nasıl kullanılır?

 Yoğurt suyu içmek zayıflatır mı?

Yoğurt suyu içmek zayıflatır mı?

 Ayak altına vicks sürmek ne işe yarar?

Ayak altına vicks sürmek ne işe yarar?

 Tam buğday ekmeği sağlıklı mı?

Tam buğday ekmeği sağlıklı mı?

 Soğuk su içmek kalbe zararlı mı?

Soğuk su içmek kalbe zararlı mı?

 Siyez unu kilo yapar mı?

Siyez unu kilo yapar mı?

 Siyah havuç nasıl tüketilir?

Siyah havuç nasıl tüketilir?

zeytinyağlı incir kürü nasıl yapılır?

Zeytinyağlı incir kürü, evde kolaylıkla hazırlanabilen sağlıklı ve lezzetli bir içecektir. İşte zeytinyağlı incir kürünün hazırlanışı:

  • Öncelikle kuru incirleri yıkayın ve saplarını temizleyin.
  • Temizlenmiş incirleri bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyin. Incirleri suyun içinde bir gece boyunca bekletin. Bu işlem, incirlerin yumuşamasını ve kürün daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
  • Ertesi gün, suyunu süzerek incirleri bir blender veya mutfak robotuyla püre haline getirin.
  • Elde ettiğiniz incir püresini bir kaba alın ve içine zeytinyağını ekleyerek iyice karıştırın. Zeytinyağı, kürün lezzetini artıracak ve vücuda faydalı yağlar sağlayacaktır.
  • İsterseniz kürünüze biraz tarçın ekleyerek aroma ve tat katabilirsiniz. Tarçın, aynı zamanda kan şekerini dengeleme özelliğiyle de bilinir.

Zeytinyağlı incir kürünüz hazır! Kürü buzdolabında saklayarak serin bir şekilde tüketebilirsiniz. Her gün düzenli olarak bir miktar kürü aç karnına ya da yemeklerden önce bir süre önce tüketmek faydalı olacaktır.

Zeytinyağlı incir kaç gün bekletilir?

Zeytinyağlı incir kürü, ideal olarak 1 gece (yaklaşık 8-10 saat) bekletilmesi gereken bir süreçtir. Kuru incirleri suya yatırarak bekletmek, incirlerin yumuşamasını ve kürün hazırlık aşamasında daha kolay işlem görmesini sağlar. Bu süre içinde incirler su emer, şişer ve yumuşarlar. Bu sayede blender veya mutfak robotuyla daha rahat bir şekilde püre haline getirebilirsiniz.

Zeytinyağlı incir kürüne ne zaman başlanmalı?

Zeytinyağlı incir kürüne başlamadan önce, herhangi bir sağlık sorunu veya kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz veya herhangi bir alerjiniz varsa uzman görüşü almadan bu tür kürleri uygulamaktan kaçınmanız gerekmektedir. Genel olarak zeytinyağlı incir kürüne başlamak için uygun bir zaman yoktur, çünkü bu tür doğal kürlerin etkileri her bireyde farklı olabilir. Eğer doktorunuz kürü kullanmanıza izin verirse veya desteklerse, kürü denemeye karar verdiğinizde başlayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Hangi sirke saça iyi gelir?

Hangi sirke saça iyi gelir?

 Öğünlerde salata yemek ne işe yarar?

Öğünlerde salata yemek ne işe yarar?

İngiliz tuzu zayıflatır mı?

İngiliz tuzu zayıflatır mı?

 Enginar sirkesi egzamaya iyi gelir mi?

Enginar sirkesi egzamaya iyi gelir mi?

 Ayı yağı kilo aldırır mı?

Ayı yağı kilo aldırır mı?

 Ballı zencefil öksürüğe iyi gelir mi?

Ballı zencefil öksürüğe iyi gelir mi?

 Ada çayı yağı bebeklerde ne işe yarar?

Ada çayı yağı bebeklerde ne işe yarar?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu’nun doğal güzelliği! "Fazla gün yüzüne çıkarılmamış ve..."Anadolu’nun doğal güzelliği! "Fazla gün yüzüne çıkarılmamış ve..."
'CHP'nin başına bu ismin geleceğini öğrendim' Fatih Portakal'dan çok konuşulacak iddia! 'Kılıçdaroğlu'nun da buna hayır diyemeyeceği söyleniyor''CHP'nin başına bu ismin geleceğini öğrendim' Fatih Portakal'dan çok konuşulacak iddia! 'Kılıçdaroğlu'nun da buna hayır diyemeyeceği söyleniyor'
Metin Gürak kimdir, kaç yaşında, nereli?Metin Gürak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Anahtar Kelimeler:
incir zeytin yağı incir kürü nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.