MAGAZİN

Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! Sıla'ya mesaj attı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın, şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla Gençoğlu’na mesaj atmasından dolayı sanatçıya şiddet uyguladığı iddia edildi. Sali, bu konu sorulduğunda “Saçmalamayın” diyerek tepki gösterdi.

Ziynet Sali'den Sıla açıklaması! Sıla'ya mesaj attı mı?

Ahmet Kural'ın geçen hafta şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu şiddet uyguladı. Sıla’nın daha sonra savcılığa giderek şikâyetçi olduğu olayın sebebinin 'Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı’ öne sürüldü.

Kanal D'deki 2. Sayfa programının iddiasına göre, Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi; o gece de Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin “Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?” sorusuna Sali’den “Saçmalayın” cevabı geldi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ekmeğini bunla mı kazanıyorsun lan. Dedikodunun dedikodusuna sulanarak mı? Neden istifa edip şerefinle simit falan satmıyorsun? Ofis mi sıcak?
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