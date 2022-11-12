Ziynet Sali kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ziynet Sali Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Ziynet Sali Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Seslendirdiği Kalbim Tatilde, Efkarım Var, Ağlar mıyım Ağlamam Beş Çayı, Amman Kuzum gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması sebebiyle 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ziynet Sali'nin hayatı ve biyografisi...

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle 6 yaşına kadar Londra'da yaşayan Sali, 1981 yılında Kıbrıs'a döndü ve eğitim hayatına başladı. Lise yıllarında KKTC Kültür Bakanlığı TSM Korosu'nun en genç solisti olan Ziynet Sali, sonraki yıl TSM ve THM dersleri alarak İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na hazırlandı.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünün sınavını başarıyla geçti ve İstanbul'da müzik eğitimine başladı. Konservatuvarda okurken profesyonel sahne çalışmalarına piyano eşliğinde İngilizce ve Latin şarkılar söyleyerek ilk adımını attı.

1999 yılında konservatuvardan müzik öğretmeni olarak mezun olan Ziynet Sali, profesyonel müzik çalışmalarına devam etti. 2000 yılında ilk albümü "BA-BA"yı piyasaya çıkarır.

Bu albümdeki "BA-BA" isimli şarkıyı Türkçe ve Yunanca yorumlar ve Yunanca aksanı ile dikkat çeken Zeynep Sali, 2004 yılında yayınladığı ikinci albümü "Amman Kuzum" ülke çapında ses getirdi. 2006 yılında "Mor Yıllar " isimli üçüncü solo albümü yayınlandı. Bu albümde yer alan "Zordur Oğlum" isimli şarkı ile ilk kez ülkesini uluslararası bir yarışmada temsil etti ve Euro Dance Uluslarası İnternet Yarışması'nda tüm Avrupa'da yapılan halk oylamasıyla birincilik kazandı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ZİYNET SALİ EVLİ Mİ?

2008 yılında yayınladığı dördüncü solo albümü "Herkes Evine", 2012 yılında "Sonsuz Ol"adlı albümünü piyasaya sürdü. 15 Eylül 2019 tarihinde gitarist Erkan Erzurumlu ile Girne'de evlenen Ziynet Sali, Boğa burcudur.

