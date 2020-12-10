Zonguldak'ta eski kız arkadaşını 9 yerinden bıçakladı, sabah saatlerinde teslim oldu

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Çiçekçi (22) ile eski erkek arkadaşı Ufuk.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk.Ö, Çağla Çiçekçi'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.

Çağla Çiçekçi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Ufuk.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.

ELİNDEN YARALANMIŞ

Elinden yaralandığı belirlenen Ufuk.Ö, hastaneye götürüldü.

(DHA-AA)

