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Zonguldak'ta kahreden olay! Soğuktan donarak hayatını kaybetti

20.01.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta kahreden olay! Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan bir kişinin soğuktan donarak öldüğü iddia edildi.

Olay, ilçeye bağlı Ormanlı beldesi A. Sofular köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Yaşar Sevimci’den bir süredir haber alamayan yakınları köydeki komşularına haber verdi. Eve giren komşular Sevimci’yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ailesinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Sevimci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sevimci’nin evdeki sobasının yanmadığı ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi.

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla Ormanlı Belediyesi cenaze aracına nakledilen Sevimci’nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sevimci’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)

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