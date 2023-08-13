Zonguldak'ta kan donduran vahşet: Cinnet geçiren kadın, anne ve anneannesini baltayla parçaladı! Ceset parçalarını pencereden sokağa attı

Kan donduran olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek’e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi. Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya’yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

EVİN KAPISI BALYOZLA KIRILDI

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

CESET PARÇALARI SOKAKTAN TOPLANDI

Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

İHA

