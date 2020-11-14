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  4. Zonguldak'ta korkutan yangın! 2 yaşındaki Esila kurtarılamadı

Zonguldak'ta korkutan yangın! 2 yaşındaki Esila kurtarılamadı

14.11.2020 19:35 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta korkutan yangın! 2 yaşındaki Esila kurtarılamadı

Zonguldak'ta tek katlı evde Döndü Şimşek, 2 yaşındaki kızı Esila ve 1 yaşındaki oğlu Egemen Şimşek ile uyuduğu sırada, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan anne ve çocukları, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan minik Esila hayatını kaybederken, anne ve oğlunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yangın, öğle saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Döndü Şimşek çocuklarıyla birlikte uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı.

YANAN EVDEN EKİPLER ÇIKARDI

Evden yükselen alevi ve dumanı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Döndü Şimşek, kızı Esila ve oğlu Egemen'i evden çıkardı.

MİNİK ESİLA TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan minik Esila, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Anne Döndü Şimşek ise ilk müdahalesinin ardından Eskişehir’e sevk edildi. Döndü Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu, oğlu Egemen Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı, çalışma başlattı. (DHA)

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