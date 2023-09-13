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Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Vali Hacıbektaşoğlu'ndan açıklama geldi: 'İçeride 280 kişi var'

13.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kandilli beldesinde bulunan Armutçuk Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu içeride 280 kişi olduğunu açıklarken "4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor" açıklamasında bulundu.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Vali Hacıbektaşoğlu'ndan açıklama geldi: 'İçeride 280 kişi var'

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında saat 13.45 sularında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayla ilgili TRT Haber'e "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı" açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'tan göçükle ilgili yapılan açıklamada "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir" dendi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

(İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı Göçük

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