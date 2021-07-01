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Zoom bazı iyileştirmelere gidiyor

01.07.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemide kullanıcı sayısını artıran Zoom, gerçek zamanlı çeviri konusunda uzmanlaşmış bir Alman girişimi olan Kites GmbH'yi (Karlsruhe Bilgi Teknolojisi Çözümleri) satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Zoom bazı iyileştirmelere gidiyor

Kites GmbH, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ile bağları olan yaklaşık bir düzine araştırmacıdan oluşuyor. Zoom, anlaşmanın finansal şartlarını paylaşmadı, ancak girişimin, Zoom’a makine çevirisi özelliklerini getirmesine yardımcı olacağını açıkladı. Zoom, ileride Almanya’da da bir araştırma ve geliştirme merkezi kurabileceğini söylüyor.

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"KİLİT ROL OYNAYACAK"

Ürün ve mühendislik başkanı Velchamy Sankarlingam, “Kullanıcılarımızın toplantı üretkenliğini artırarak onları daha fazla memnun etmenin yeni yollarını sürekli arıyoruz. Makine Çevirisi çözümleri ise, bu anlamda dünya genelindeki Zoom müşterileri için platformumuzu geliştirmede kilit rol oynayacak" dedi.

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Söz konusu satın alma, şirketin yakın zamanda Webex yazılımına gerçek zamanlı bir çeviri özelliği ekleyen Cisco gibi rakiplere ayak uydurmasına yardımcı olacak. Zoom pandemi boyunca etkileyici bir yükseliş yaşarken, rakiplerine kıyasla büyümenin hep bir yolunu aradı. Bu yeni özellikle şirket alanında öncülük edecek.

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